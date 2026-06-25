Iran-Krieg: Teheran wirft NATO „Mitschuld“ vor

Teheran wirft der NATO eine „Mitschuld“ im Iran-Krieg vor. Nachdem NATO-Generalsekretär Mark Rutte in einem Interview die Unterstützung des Bündnisses für die USA in dem Konflikt hervorgehoben hatte, verurteilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, dies am Donnerstag im Onlinedienst X als ein „eindeutiges und vernichtendes Eingeständnis der aktiven Mitschuld der NATO an einem rechtswidrigen Angriffskrieg gegen einen souveränen UN-Mitgliedstaat“.

Rutte sagte nach dem Treffen mit Trump am Mittwoch im US-Sender Fox News, hunderte US-Flugzeuge seien während des Krieges von Luftwaffenstützpunkten in Italien gestartet, und Rumänien habe den zivilen Luftverkehr eingeschränkt, um Flugplätze zum Auftanken zu nutzen. Er sprach von bis zu 5.000 Starts von US-Flugzeugen aus Europa während des Konflikts. „Land auf Land, Verbündeter auf Verbündeter haben ihre Stützpunkte für 'Epischer Zorn' zur Verfügung gestellt“, sagte Rutte mit Bezug auf die US-Bezeichnung für den Militäreinsatz gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor bei einem Treffen mit Rutte in Washington über mangelnde Unterstützung der Bündnispartner beklagt.