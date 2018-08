Iran - USA: "Das ist jetzt ein Wirtschaftskrieg"

Vom französischen Energieriesen Total über den Automobilkonzern Peugeot-Citroen PSA bis zum deutschen Sportartikelhersteller Adidas – zahlreiche europäische Unternehmen haben ihren Rückzug aus dem Iran bereits eingeleitet. Denn ab heute, Dienstag sechs Uhr früh mitteleuropäischer Zeit, wird die erste Serie amerikanischer Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder wirksam. In einem zweiten Schritt will Washington die Führung in Teheran sogar dazu zwingen, ab 4. November die Ölexporte auf Null zurückzufahren.

Vor drei Monaten sind die USA aus dem Iran-Atomabkommen ausgetreten. Die Folgen werden nun spürbar – wen trifft es?

Zunächst zielen die USA darauf ab, dass der Iran keine US-Dollar mehr erwerben und nicht mehr mit Gold, Edelmetallen, bestimmten Rohstoffen und Industriesoftware handeln kann. Doch der wirklich harte Schlag droht in 90 Tagen. Washington möchte den internationalen Zahlungsverkehr mit dem Iran lahmlegen. „Das ist jetzt ein Wirtschaftskrieg“, sagt Mahdi Ghodsi, Experte am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, zum KURIER.

Können die USA auch die wirtschaftliche Hauptschlagader des Iran, den Ölexport, abschnüren?

Unwahrscheinlich. China hat bereits zugesagt, seine unverzichtbaren Ölimporte aus dem Iran aufrecht zu erhalten. Zudem würden nach Expertenmeinung die Ölpreise explodieren, weil die anderen erdölexportierenden Länder nicht in der Lage wären, den Ausfall des Iran auszugleichen.

Welche Folgen haben die Sanktionen im Iran?