Netanjahu zu Kriegszielen: "Haben die Hälfte hinter uns"
Zusammenfassung
- Netanjahu erklärt, dass mehr als die Hälfte der Kriegsziele gegen den Iran erreicht wurden, insbesondere bei der Schwächung der Revolutionsgarden und der Rüstungsindustrie.
- Er äußert Zuversicht, dass das iranische Regime von innen heraus zusammenbrechen wird und betont die fortschreitende Schwächung der militärischen und atomaren Fähigkeiten Irans.
- US-Vertreter rechnen mit einer Fortsetzung des Krieges über mehrere Wochen, während der Iran weiterhin mit Gegenangriffen auf Israel und US-Einrichtungen reagiert.
In dem Krieg Israels und der USA gegen den Iran sind nach Auffassung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu mehr als die Hälfte der Ziele erreicht worden.
"Wir haben definitiv die Hälfte hinter uns", sagte Netanjahu am Montag in einem Interview mit dem konservativen US-Sender Newsmax. Zugleich betonte er, der Krieg sei mehr als zur Hälfte erledigt "im Hinblick auf die Missionen, nicht unbedingt im Hinblick auf die Zeit".
Er wolle keinen Zeitplan für den restlichen Verlauf des Krieges aufstellen, sagte Netanjahu. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Beginn des Krieges erklärt, dieser werde vier bis sechs Wochen dauern. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Montag, der Krieg werde sich noch über Wochen hinziehen, nicht aber über Monate.
Netanjahu unterstrich indes die Ziele, die bisher erreicht worden seien, darunter die Tötung von "tausenden" Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden. Die israelische und die US-Armee stünden außerdem "kurz davor, ihre Rüstungsindustrie zu zerstören", fügte er mit Blick auf den Iran hinzu. Damit meine er die gesamte industrielle Basis und das Atomprogramm Teherans. Trump hatte das iranische Atomprogramm als einen der Gründe für den Krieg bezeichnet.
Netanjahu zuversichtlich, dass Irans Regime fallen wird
Netanjahu zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die iranische Führung fallen werde. "Ich denke, dieses Regime wird von innen heraus zusammenbrechen", sagte er. "Wir schwächen ihre militärischen Fähigkeiten, wir schwächen ihre Raketenfähigkeiten, wir schwächen ihre atomaren Fähigkeiten und wir schwächen sie außerdem von innen."
Die USA und Israel hatten am 28. Februar massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Der Iran reagiert seitdem mit Gegenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
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