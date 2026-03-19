Iran: Alltag zwischen Bomben und Hoffnungslosigkeit

Nach fast drei Wochen Krieg herrscht bei vielen Iranerinnen und Iranern Verunsicherung und Frust. Eigentlich ist März eine der schönsten Zeiten im Iran. Am Freitag beginnt das persische Neujahrsfest Norus. Doch die Basare und Einkaufspassagen sind leer. Viele Händler sitzen frustriert in ihren Läden, wie Bewohner aus der Hauptstadt Teheran erzählen. Andere haben die Hoffnung aufgegeben und ihre Geschäfte bereits geschlossen.

Viele Familien harren in ihren Wohnungen aus. "Meine Frau und ich wissen nicht, was wir machen sollen", sagt Jawad, ein 72 Jahre alter Pensionist. "Wie lange soll das noch so weitergehen? Keiner hat eine Antwort!" Der frühere Bankangestellte sagt, er befürworte eigentlich militärische Gewalt für einen Machtwechsel.

"Auch nach drei Wochen Krieg ist das Regime noch da, Land und Volk aber sind am Ende", sagt er. "Wenn sie nun auch die Polizeiwachen und Öl- und Gasfelder angreifen, kommt es zu einem wahren Chaos. Keine Sicherheit mehr, noch mehr Kriminalität und irgendwann auch kein Strom."