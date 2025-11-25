Iran: Täter von 2 Vergewaltigungen öffentlich hingerichtet

Die iranische Justiz hat einen Vergewaltiger öffentlich hinrichten lassen. Das Urteil sei in der Provinz Semnan am Dienstag vollstreckt worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan.

Der Mann war demnach wegen der Vergewaltigung von zwei Frauen in der Stadt Bastam zum Tode verurteilt worden. Öffentliche Hinrichtungen sind in der Islamischen Republik eigentlich selten. Die Todesstrafe wird in der Regel durch Erhängen in Gefängnissen vollstreckt.