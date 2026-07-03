Iran: Frau geht in Unterwäsche spazieren und wird verhaftet

Eine Frau ist im Iran in Unterwäsche spazieren gegangen und daraufhin kurzzeitig festgenommen worden. Die Justiz wirft ihr einen „Verstoß gegen gesellschaftliche Normen“ vor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Der Vorfall ereignete sich demnach vor wenigen Tagen in einem Park in der konservativen Wüstenmetropole Jasd.

Die Frau ist nach Irna-Angaben inzwischen wieder bei ihrer Familie. In dem Bericht war die Rede von einer „schweren psychischen Erkrankung“. Der Fall werde von der Staatsanwaltschaft mit hoher Priorität behandelt, hieß es.