Iran: Wo ein geteiltes Foto den Tod bedeuten kann

Personen, denen Spionage oder Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten vorgeworfen werde, droht im Iran nach einem verschärften Gesetz die Todesstrafe, wie ein Justizsprecher sagte.

Zudem könne deren gesamtes Vermögen eingezogen werden. Selbst das Teilen von Fotos oder Videos, die dem Feind bei der Zielerfassung helfen könnten, könne als Zusammenarbeit gewertet werden.