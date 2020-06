Präsidentenwechsel: Antritt eines Hoffnungsträgers

Was die regionale Politik des Iran angeht, sind kaum Änderungen in Sicht: Syrien erhält weiter Waffen, Geld und militärische Hilfe aus Teheran und die libanesische Schiiten-Fraktion Hisbollah im Libanon mit ihrer vom Iran hochgerüsteten Miliz, wird Teheran kaum als Flankenschutz gegen Israel fallen lassen. Israel nannte Rohani am Freitag eine „Wunde“, die im „Körper“ der „islamischen Welt“ stecke und „beseitigt werden muss“. Ganz der Ton Ahmadinejads.

Echte politische Veränderungen werden eher im Inneren sichtbar werden: Rohani hat eine Bürgerrechtscharta angekündigt. Und die beiden unter Hausarrest stehenden Anführer der „Grünen Protestbewegung“ rund um Ahmadinejads Wiederwahl, Hossein Moussavi und Mehdi Karroubi, könnten seinen eigenen Worten zufolge bald freikommen.