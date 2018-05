Iran-Abkommen: Kommission trifft sich in Wien - ohne die USA

Infolge der US-amerikanischen Aufkündigung des Iran-Abkommens hat die EU-Kommission am heutigen Freitag erste Maßnahmen zum Schutz europäischer Firmen gegen US-Sanktionen beim Handel mit dem Iran eingeleitet. Das sogenannte Blocking Statute von 1996 wird reaktiviert. Um über weitere Schritte zu beraten, trifft sich die Kommission zur Umsetzung des Iran-Atomabkommens am kommenden Freitag (25.5.) in Wien - allerdings ohne die USA.

Die Kommission tritt regelmäßig zusammen, um die Umsetzung des seit Anfang 2016 geltenden Atomdeals zu überwachen. Vor dem Hintergrund der US-Aufkündigung Anfang Mai ist das Treffen am Freitag nun von besonderer Bedeutung. Teilnehmen werden wie üblich Vize-Außenminister oder andere Spitzenvertreter der restlichen vier UNO-Vetomächte Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie Sprecher der EU und des Iran. Der iranische Außenminister hatte in dieser Woche bereits mit der EU Außenbeauftragten Federica Mogherini und den Chefdiplomaten Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens Gespräche geführt.