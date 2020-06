Terror-Armee nähert sich Bagdad

Am Montag Mossul, am Dienstag Baiji, am Mittwoch Tikrit – die Terrorgruppe " Islamischer Staat im Irak und der Levante" (ISIL) nimmt Stadt um Stadt im Nordirak ein – und rückt in Richtung Hauptstadt Bagdad vor.

In Mossul, der bedeutenden Erdölstadt, wehen ISIL-Flaggen, via Lautsprecher teilen die Islamisten den Einwohnern mit, sie seien "befreit worden". Eine halbe Million Menschen sieht das anders: In Autos, Bussen und zu Fuß verlassen Junge, Alte und Familien mit kleinen Kindern in der glühenden Sommerhitze die Stadt mit ihren laut Schätzungen eineinhalb bis drei Millionen Einwohnern. In der nahen autonomen Region Kurdistan stehen Flüchtlingslager bereit.

Tagelang war um Mossul gekämpft worden, doch großen Widerstand spürten die angeblich nur wenigen Hundert Kämpfer nicht. Der Großteil der Regierungseinheiten kämpfte gleich gar nicht. "Polizisten warfen ihre Waffen weg, zogen sich um und rannten davon", so ein Augenzeuge. Im türkischen Konsulat nahm ISIL 48 Geiseln, darunter drei Kinder. 30 türkische LKW-Fahrer wurden verschleppt. Wie viele Menschen bisher ums Leben kamen, ist unklar.