Irak: Tausende Tote laut UNO in 202 Massengräbern

Im Shingal-Gebirge über der gleichnamigen Stadt im Nordirak, der Blick nach Süden gerichtet: „Dort liegt ein Massengrab, hier eines, da drüben eines, hinter dem Hügel da vorne auch“, sagt ein junger Mann Anfang 2016, wenige Monate nach der Rückeroberung der Stadt und deutet in alle Himmelsrichtungen. Als die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) 2014 in die mehrheitlich jesidische Stadt einfiel, tat sie vor allem eines: Töten – so wie überall in den weiten Gebieten des Irak, die die Miliz damals überrannte.