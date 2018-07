Irak: Schiiten begehren gegen schiitische Regierung auf

Es ist eine Protestwelle, die ganz unerwartet daherkommt – und zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt aus Sicht der Regierung. Seit Tagen marschieren im Südirak Menschenmassen in Städten auf, stürmen Regierungsgebäude, Flughäfen, Häfen oder legen Straßen lahm. Bisher gab es rund ein Dutzend Tote. Die Forderungen sind immer die selben: bessere Versorgung mit Wasser, Strom und staatlichen Leistungen, ein Ende der Korruption, neue Jobs.

Zuletzt war es aber auch immer öfter der Ruf nach einem Regimewechsel, der laut wurde. In den Reihen der Protestbewegung ist bereits von einer Revolution gegen das System die Rede. Dabei war es eine relative Kleinigkeit, die die Proteste auslöste: Der Iran drehte dem Irak den Strom ab – wegen ausständiger Rechnungen.

Dass sich der in politischen Fragen ansonsten schweigsame schiitische Großayatollah Ali al-Sistani zu den Protesten äußerte und Verständnis für die Bewegung äußerte verdeutlicht, dass Feuer am Dach ist. Auch in Bagdad kam es bereits zu Protesten. Und dass die Regierung im Süden das Internet abstellte, „soziale Medien“ blockierte, Sondereinheiten verlegte und reihenweise Versprechen machte, verdeutlicht, dass Bagdad die Proteste durchaus ernst nimmt. Denn erstmals ist es der schiitische Süden des Landes, der gegen eine gewählte schiitische Regierung rebelliert.