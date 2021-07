Intifadas: Bilanz einer Eskalation

Als Auslöser der ersten Intifada - Arabisch für "sich erheben" - gilt allgemein der Zusammenstoß eines israelischen Militärlastwagens mit zwei anderen Fahrzeugen am 8. Dezember 1987 im Gazastreifen. Vier Palästinenser kamen dabei ums Leben. Nachdem Gerüchte kursierten, es handle sich um eine Vergeltungsaktion für einen kurz zuvor ermordeten Israeli, begann eine spontane Demonstration gegen einen israelischen Militärposten. Der Protest eskalierte schließlich am nächsten Tag und mündete in eine offene Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und den israelischen Sicherheitskräften.

Die Unruhen breiteten sich vom Gazastreifen schnell auch über das ganze Westjordanland aus, sodass bald tausende Palästinenser auf die Straße gingen. Nachdem über 70 Prozent der palästinensischen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt unter 30 Jahre alt waren, war es vor allem die Jugend, die maßgeblich hinter diesen Protesten stand.

Die erste Intifada war einerseits von friedlichem Protest, wie etwa Massenstreiks und dem Boykott israelischer Produkte,gekennzeichnet, gipfelte aber gleichzeitig auch in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit dem israelischen Militär.

Nachdem die Gewaltintensität seit 1991 abgenommen hatte, markierte die Unterzeichnung des Oslo-Abkommens 1993, im Zuge dessen die Palästinenser das Existenzrecht Israels anerkannten und die palästinensische Autonomiebehörde geschaffen wurde, das Ende der ersten Intifada.

Laut der israelischen NGO B’Tselem kamen während der ersten Intifada 1162 Palästinenser und 160 Israelis ums Leben.

Als der israelische Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin am 4. November 1995 von einem ultra-orthodoxen Israeli ermordet wurde, geriet der Nahost-Friedensprozess erneut ins Stocken. Ein eigener Staat rückte für die Palästinenser spätestens nach dem Scheitern der neuerlichen Camp David Verhandlungen im Jahr 2000 wieder in weite Ferne. Der Frust darüber führte zusammen mit anderen Faktoren zur zweiten Intifada (2000-2005).