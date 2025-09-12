Eben erst zurück von einer Reise nach China, weiß der erfolgreiche Wiener Start-up-Gründer, Unternehmer und KI-Experte Atilla Ceylan: An Kooperationen mit China auf dem Sektor der Künstlichen Intelligenz wird Europa nicht vorbeikommen – wenn die EU nicht vollkommen von den USA abhängig werden will. Doch Europa, auch Österreich, wird sich darauf einstellen müssen, dass sich die gesamte Gesellschaft mit mehr KI-Gebrauch grundsätzlich verändern wird.

KURIER: Welche Herausforderungen sehen Sie generell mit mehr KI auf uns zukommen?

Wir ersetzen menschliche durch digitale Arbeit – doch digitale Arbeitskräfte zahlen keine Steuern. Mit einem Steuersystem aus dem 19. Jahrhundert lassen sich diese Entwicklungen nicht bewältigen. Wir müssen vorausschauen: Was bedeutet die Verlagerung von Wertschöpfung für unser Land? Wo entsteht künftig unser Wohlstand? Die Gefahr ist groß, dass die USA hier Fakten schaffen, die Europa dann nur noch akzeptieren kann.

China gilt als KI-Vorzeigeland. Muss sich Europa also nicht nur an den USA, sondern auch an China orientieren?

Wir beobachten China sehr genau. Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern – siehe Zölle und Auflagen – sind gefährlich. Der europäische AI-Act zwingt uns derzeit zu US-Anbietern wie Microsoft, Amazon, OpenAI oder Oracle. Diese Abhängigkeit wird wirtschaftlich und politisch langfristig problematisch. Mit KI und Automatisierung sollen menschliche Arbeitskräfte ersetzt werden – doch das bringt auch steuer- und gesellschaftspolitische Fragen.

Und dann kommt noch der Zollstreit mit den USA dazu…

Schon nur bei einer laut angedachten, möglichen Digitalsteuer auf Google, Facebook oder Amazon drohen die USA mit Gegenmaßnahmen. Im KI-Bereich wird das nicht anders sein. Deshalb brauchen wir in Europa digitale Souveränität, und die geht nur mit Wettbewerb und Alternativen.

Bedeutet das, dass China als Partner unumgänglich wird?

Digitale Souveränität heißt, Chips und Basismodelle bis zur praktischen Anwendung in Europa entwickeln zu können.