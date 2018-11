Interpol-Wahl: Wie ein "Fuchs im Hühnerstall"

Zusätzlich an Fahrt gewinnt die Debatte durch erst diese Woche von der russischen Generalstaatsanwaltschaft neu vorgebrachte Vorwürfe gegen Browder. Demnach habe Browder eine „transnationale kriminelle Gruppe“ angeführt und seinen Anwalt Sergei Magnitsky selbst vergiftet. Von einem Strafmaß bis zu 20 Jahren ist die Rede.

Browder war seit den 90er-Jahren Investor in Russland und zuletzt, vor 2005, der größte ausländische Investor in dem Land. 2005 war ihm dann die Einreise verweigert worden, weil er eine „Gefahr für die Nationale Sicherheit“ darstelle. Auslöser des Konflikts war seine zunehmende Kritik an korrupten Behörden und Politikern. Vor allem sein Anwalt Sergej Magnitsky hatte dazu Recherchen angestellt. 2008 wurde Magnitsky verhaftet. 2009 starb er in Haft. Unterschiedliche Berichte sprechen von schwerer Folter und/oder unterlassener Hilfeleistung in einer medizinischen Notlage. Browder lobbyierte in Folge in den USA für personenbezogene Sanktionen, den sogenannten Magnitsky Act, der 2012 in den USA abgesegnet wurde. Umgesetzt wurden ähnliche Gesetze in Folge in Kanada, Estland, Litauen und Großritannien. Auch das EU-Parlament votierte dafür.

Welchen Stellenwert Browder für Moskau hat, zeigt die Pressekonferenz von Kremlchef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Helsinki im Juli 2018. Dabei schlug Putin vor, Moskau könne den USA bei Ermittlungen zu Wahlmanipulation helfen, sollte man selbst Zugriff auf von Russland gesuchte Personen erhalten. Namentlich nannte er Browder.