Internationale Sicherheitskonferenz: Ring frei in München

Es war vor zwei Jahren, da versuchte Mike Pence alle Befürchtungen in Europa zu zerstreuen: Man werde zu Europa stehen, so der US-Vizepräsident 2017 nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt bei der Sicherheitskonferenz in München. Ein Versprechen, das – so Pence – „heute und jeden Tag“ gelte. Seien es doch dieselben edlen Ideale, die Europa und die USA aneinander schweißten.

Heuer ist Pence wieder bei der Sicherheitskonferenz in München zu Gast. Und Pence’s Versprechen von damals hallt nur mehr in Archiven nach – realpolitisch ist davon wenig geblieben: Wichtige, über Jahre ausverhandelte Abkommen wurden von Trumps Administration aufgehoben, in Handelsfragen gingen die USA auf Konfrontationskurs zur EU, Trump stellte internationale Organisationen infrage und drohte Alliierten mit Sanktionen.