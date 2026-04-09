US-Truppenabzug aus Europa: Trump prüft laut Berichten Optionen

US-Präsident Donald Trump hat mit Beratern über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Europa gesprochen. Auslöser seien sein Ärger über die mangelnde Unterstützung der NATO-Verbündeten bei der Sicherung der Straße von Hormus sowie der Widerstand gegen die Übernahme Grönlands, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei jedoch noch keine Entscheidung gefallen.

Das Verteidigungsministerium sei nicht angewiesen worden, konkrete Pläne für eine Truppenreduzierung auszuarbeiten. Der Insider betonte, Trump erörtere, Soldaten in die USA zurückzuholen. Die Zeitung Wall Street Journal hatte am Mittwoch berichtet, die Regierung erwäge, Truppen aus Staaten abzuziehen, die sich kritisch über den US-israelischen Krieg im Iran geäußert hätten, und sie in unterstützende europäische Länder zu verlegen.