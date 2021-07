Virtuelles Treffen als Alternative

Ein zweiter Insider sagte, ein Gipfel könne auch virtuell stattfinden, sollte Nordkorea wegen Corona eine persönliche Begegnung ablehnen. "Wenn wir das schaffen und der Norden über diese Fähigkeit verfügt, würde das einen großen Unterschied machen und so viele Möglichkeiten eröffnen, um die Gespräche mit den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen." Das Präsidialamt in Seoul wollte sich dazu nicht äußern. Am Dienstag hatte es erklärt, Kim und Moon hätten bisher keine Pläne für einen Gipfel vorgelegt.