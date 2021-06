Inhaftierter Blogger lobt plötzlich Lukaschenko - unter Zwang?

Indes haben die Geheimdienste von Russland und Weißrussland eine verstärkte Zusammenarbeit angekündigt, um auf die „Aggressivität der USA und westlicher Länder“ zu reagieren. Beide Seiten hätten vereinbart, „den destruktiven Aktivitäten des Westens gemeinsam entgegenzuwirken“, teilten der Chef des russischen Auslandsgeheimdiensts SWR, Sergej Narischkin, und sein Kollege vom belarussischen KGB, Iwan Tertel, am Donnerstag nach einem Treffen im belarussischen Witebsk mit.

In einer vom russischen Geheimdienst veröffentlichten Erklärung wurden angebliche Versuche des Westens angeprangert, „die politische und sozioökonomische Situation“ in Russland und Belarus „zu destabilisieren“. Ähnlich äußerte sich in der Vergangenheit der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der seit einer von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr international zunehmend isoliert ist.

Vor dem Hintergrund neuer westlicher Sanktionen gegen die Führung in Minsk ist die Abhängigkeit Belarus' von Russland zuletzt weiter gewachsen. Bereits seit 1999 kooperieren Moskau und Minsk im Rahmen der Russisch-Belarussischen Union im Wirtschafts- und Verteidigungsbereich. Moskau pocht aber seit langem auf einen stärkeren Zusammenschluss beider Staaten.

In der vergangenen Woche hatten sich Lukaschenko und sein russischer Kollege Wladimir Putin in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi getroffen, um über eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu beraten.