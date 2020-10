Infizierte Regierende: Von der kleinen Grippe bis zur Hölle

Der britische Premier Boris Johnson und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro haben Covid-19 zunächst heruntergespielt und sich nur unzureichend geschützt. Johnson (56) wurde am 27. März positiv getestet und führte seine Amtsgeschäfte zunächst in Selbstisolation fort. Am 5. April wurde er mit Atemnot ins Spital gebracht und verbrachte dort drei Tage auf der Intensivstation. Bei seiner Entlassung am 12. April meinte er, „es hätte so oder so ausgehen können“. Seither gilt der Brite als Vorkämpfer für harte Schutzmaßnahmen.