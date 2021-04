Indigene und Linkspolitikerinnen mischen Lateinamerika auf

Jung, weiblich und links ist auch Eva Copa, die strahlende Siegerin der Regionalwahlen in Bolivien. Sie wagte es als eine der wenigen aus dem eigenen Lager, die ältere Männerclique aus dem sozialistischen Bündnis MAS, um Ex-Präsident Evo Morales herauszufordern. Copa wurde in der Millionenstadt El Alto mit fast Zwei-Drittel-Mehrheit zur neuen linken Bürgermeisterin gewählt. Seit dem ist Bolivien in einer Art „Eva statt Evo Fieber“. Die linke Regierungspartei MAS bangt bei den Stichwahlen am Sonntag auf Regionalebene um wichtige Mehrheiten und fürchtet eine jüngere, linke Alternative.