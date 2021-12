Indiens Regierung nimmt den Orden von Mutter Teresa ins Visier

Die Ministerpräsidentin des Bundesstaates Westbengalen mit seiner Hauptstadt Kalkutta wandte sich mit scharfen Worten gegen die Regierung von Premier Modi: „Schockiert zu hören, dass das Unionsministerium an Weihnachten alle Bankkonten von Mutter Teresas Missionarinnen der Nächstenliebe in Indien eingefroren hat!“, schrieb sie auf Twitter. „22.000 Patienten und Mitarbeiter stehen ohne Nahrung und Medizin da. Zwar steht das Gesetz an erster Stelle, doch dürfen humanitäre Bemühungen nicht beeinträchtigt werden.“