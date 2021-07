Indiens gefährlicher Heilsbringer

Lang waren sie, die Schlangen vor den Wahllokalen. Seit den Morgenstunden stellten sich viele der 166 Millionen am Donnerstag Wahlberechtigten in 12 indischen Bundesstaaten an, um ein neues Parlament zu wählen. Der seit der Vorwoche laufende Urnengang ist mit 814 Millionen Wahlberechtigten die weltweit größte demokratische Wahl aller Zeiten.

Am wichtigsten Tag der auf fünf Wochen verteilten neun Abstimmungstage wurden die Abgeordneten von 121 der 543 Wahlkreise gewählt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen im Wahlkreis schafft am 16. Mai (Endergebnis) den Einzug ins Unterhaus. Das dürfte zumeist der Kandidat der Hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) oder von deren Verbündeten sein – und nicht jener der Kongresspartei, die Indien jahrzehntelang geprägt hat.