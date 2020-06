Indien: Von der Straße zurück ins Leben

Wenn die Kinder bleiben wollen, kommen sie in andere Projekte, können in die Schule gehen, eine Ausbildung machen. "Das war echt schön, dass die Organisation den Kindern so viel anbieten kann. Sie ist für die Kinder wie eine Familie. Und auch wir Volontäre – im Schnitt waren wir immer neun aus Europa – haben uns als Teil der Familie gefühlt." Und dieser Zusammenhalt hat Bestand, das zeigt sich an den mittlerweile erwachsenen früheren Straßenkindern, "die den Schritt ins eigene Leben geschafft haben". Sie kommen immer wieder zu Besuch oder bieten selbst Kurse an – so wie ein Mittzwanziger, der bald heiratet und jetzt den Kindern Tanzstunden gibt.

Er selbst hat im zweiten halben Jahr seines Volontariats 17- bis 23-jährigen Jugendlichen Englisch beigebracht und Computerkurse gegeben. Doch am engsten verbunden fühlt er sich mit den zwölf- bis 15-jährigen Burschen, die er das ganze Jahr über am Abend im Internat betreut hat. Die 90 Burschen, darunter 20 Vollwaisen und viele Halbwaisen, gehen in eine staatliche Schule, Unterkunft und Verpflegung bekommen sie von den Salesianern Don Boscos – auch über die Spenden von Jugend Eine Welt.

Eines weiß Lukas nach dem Jahr in Indien mit Sicherheit: "Ich habe realisiert, dass wir in Österreich in einem Paradies leben. Worüber wir jammern, ist oft zum Lachen."

