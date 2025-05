Indien und Pakistan: Fragile Waffenruhe

Zwar warf Indien den pakistanischen Streitkräften gestern Abend Verstöße gegen die Feuerpause vor, die von der Gegenseite umgehend dementiert wurden. Davon abgesehen gab es in den folgenden Nachtstunden aber zunächst keine schwerwiegenden Vorwürfe oder Berichte über Angriffe beider Seiten mehr.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zufrieden mit der von den USA vermittelten Feuerpause. Er sei sehr stolz auf die starke und unerschütterliche Führung in Pakistan und in Indien, schrieb er am späten Samstagabend auf seiner Plattform Truth Social. Beide hätten die Stärke, voll und ganz zu verstehen, dass es Zeit gewesen sei, aufzuhören. "Ich werde mit Indien und Pakistan zusammenarbeiten, um zu sehen, ob nach 'tausend Jahren' eine Lösung für die Kaschmir-Frage gefunden werden kann", fügte er hinzu. Zudem werde er den Handel mit beiden Staaten ausweiten.

Zuvor wechselseitige Luftangriffe

Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hatte sich zuletzt erheblich verschärft, es gab Gefechte an der Grenze und gegenseitige Luftangriffe. Am Samstag wurde dann überraschend die Einigung auf eine Waffenruhe bekanntgegeben. Die USA hatten nach Angaben von Trump zwischen den beiden südasiatischen Atommächten vermittelt. Laut US-Außenminister Marco Rubio vereinbarten die beiden Seiten den Beginn von Gesprächen über verschiedene Streitthemen, die auf neutralem Boden stattfinden sollen.