Indien-Pakistan: Konflikt weitet sich aus

Im neu entfachten Kaschmir-Konflikt haben sich die Kämpfe zwischen den Atommächten Indien und Pakistan am Freitagabend ausgeweitet.

"Pakistans unverhohlene Eskalation mit Drohnenangriffen und weiterer Munition entlang unserer Westgrenze geht weiter", erklärte die indische Armee. Erstmals wurden aus der den Sikh heiligen indischen Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab Explosionen gemeldet. In Jammu im indischen Teil Kaschmirs waren Geschosse und Lichtblitze am Nachthimmel zu sehen. Reportern der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fiel der Strom aus. Gegen fünf Uhr morgens seien mehrere bewaffnete Drohnen gesichtet und von indischen Luftabwehreinheiten zerstört worden. Die Polizei sprach von fünf Toten in der Region.