Die Angst vor dem indischen "Erlöser"

In der mythenumwobenen Pilgerstadt Varanasi am Ganges, in der gläubige Hindus am liebsten sterben und verbrannt werden würden, ging es am Montag äußerst weltlich zu. Es war der letzte Tag der mehr als fünf Wochen dauernden indischen Parlamentswahlen. Eineinhalb Millionen Menschen waren aufgerufen, das Parlament in Neu Delhi neu zu wählen. Auch 40 andere Wahlkreise bestimmten ihre Vertreter im 543 Sitze zählenden Unterhaus (Lok Sabha).

Im ganzen Land waren seit Anfang April 815 Mio. Menschen beim weltweit größten demokratischen Urnengang aller Zeiten wahlberechtigt. Laut Wahlkommission machten 541 Mio. (66 Prozent) von diesem Recht Gebrauch. Das Wahlergebnis soll es am Freitag geben.