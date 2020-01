Indien: "Barfüßige Anwälte" im Einsatz für fairen Teeanbau

Der Gedanke an eine warme Tasse schwarzen Tees löst bei vielen Menschen wohlige Gefühle aus. Wer die Teeblätter gepflückt hat, ist den meisten aber nicht bewusst. Werbesujets mit bunt gekleideten indischen Frauen, die in idyllischen Landschaften ihre Körbe füllen, haben mit der Realität in Assam, dem größten Anbaugebiet der Erde, nicht viel gemein.

Arbeitstage mit 12 Stunden und Bezahlung weit unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns sind Alltag im nordost-indischen Bundesstaat, aus dem ein Viertel des weltweit produzierten Schwarztees kommt. Der Teeanbau macht bis zu 30 Prozent von Assams Wirtschaftsleistung aus, ein Fünftel der 31 Millionen Einwohner ist in der Branche tätig. Viele Familien leben seit Generationen auf Plantagen und sind deren Besitzern ausgeliefert. Ausreichende medizinische Versorgung für die großteils weiblichen, indigenen Pflücker und ihre Angehörigen ist ebenso rar wie adäquate Unterkünfte und Schulen. Es gibt Kinderarbeit und Menschenhandel.