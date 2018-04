Habsburg: "In zehn Jahren wird Europa ganz anders aussehen"

In seiner „Rede zur Zukunft Europas“ versuchte Karl Habsburg gestern in Wien Lehren aus der Vergangenheit für Europa zu ziehen, das in zehn Jahren „ganz anders“ aussehen werde. Zugleich sprach er sich für eine Erweiterung auch um die Ukraine aus und rechnete mit der 68er-Generation ab, die keine Freiheitsbewegung gewesen sei, wie viele Menschen heute noch glaubten, sondern die später „bedingungslos in den Staatsdienst eingetreten“ sei und Bürokratie und Zentralismus geschaffen habe – „Zwillinge, die direkt zum Verlust der Freiheit führen“. Die Sympathien der Bewegung für Tyrannen wie Mao, Pol Pot oder Fidel Castro und ihre Schergen seien evident. Der KURIER traf Habsburg vorher zum Gespräch.

Sie halten Ihre Rede zu Europa am selben Tag wie Emmanuel Macron – wollen Sie ihm Konkurrenz machen?

Karl Habsburg: Ich fürchte, dass es keine Konkurrenz ist, aber ich finde es wichtig, als interessierter Europäer Stellung zu nehmen. Gerade in dem Jahr, in dem so viel über Geschichte gesprochen wird und die Erfahrungen, die man daraus ziehen soll.

Macron versteht sich als neuer Motor in Europa, der einen Finanzminister und ein Budget für die Eurozone will, die bisherige Lokomotive Merkel steht auf der Bremse – welcher Lok folgen Sie?

Ich bin ein passionierter Europäer. Es gibt gewisse Prinzipien, ohne die dieses Gesamteuropa nicht funktionieren kann. Eines dieser Prinzipien ist Subsidiarität. Ich freue mich, dass wir in Frankreich einen Präsidenten haben, für den Europa etwas Wichtiges ist, der die Institutionen stärken will, aber ich bin nicht sicher, ob Herr Macron ein großer Anhänger des Subsidiaritätsprinzips ist.

Dennoch: Frischer Wind für die EU inmitten des allgemeinen Gejammers?

Ich muss mich selbst auch immer wieder hinterfragen. Wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte zu Union und Euro, hätte ich wesentlich optimistischer geantwortet als heute.

Schon das Wort Subsidiarität ist für viele Bürger zu technisch. Sie meinen was?

Eine höhere Ebene soll niemals Dinge ausführen, die auf einer niedrigeren Ebene zufriedenstellend erfüllt werden können – also was auf kommunaler oder regionaler Ebene geleistet werden kann, soll nicht auf nationaler Ebene gemacht werden, was auf nationaler Ebene geht, soll nicht auf europäischer Ebene erfüllt werden.

Dieser Slogan, Europa mehr zu den Menschen, wo es sie betrifft, mehr Europa aber bei Sicherheit Außenpolitik etc. ist so alt ...

... so lange ich zurückdenken kann. Und dass er nicht umgesetzt ist, liegt auch an den Institutionen. Es gibt ureuropäische wie das Parlament, die Kommission, den Gerichtshof – aber dann haben wir eine Institution, die viel mehr nationalstaatlich als europäisch agiert, und das ist der Rat, wo die Vertreter der Nationalstaaten sitzen, und die haben das Sagen in der EU.

In vielen Staaten Europas ist das Streben nach mehr Nationalstaatlichkeit zu erleben. Warum?

Viele Menschen wissen nicht mehr, wofür die Union steht und stand. Wer erinnert sich noch an das Jahr 1989 und davor an den Eisernen Vorhang und das Friedensprojekt Europa nach dem Krieg? Und dann muss man auch sagen: Jedes Land hat seinen Bodensatz Nationalisten, einmal mehr, einmal weniger, das war in der Geschichte schon immer so. Momentan ist die Union von verschiedenen Krisen geschüttelt – Brexit, Euro und andere –, und jede Krise stärkt natürlich nationalstaatliche Bewegungen. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen: 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, was hat uns damals an Nationalismus hineingeführt, was hat uns in den Zweiten Weltkrieg hineingeführt ...

... ist die Gefahr des Nationalismus heute genauso groß?

Ich halte Nationalismus prinzipiell für gefährlich. Aber indem man ihn dämonisiert, schafft man das Gegenteil.