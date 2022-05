In 106 Sekunden in Berlin: Russland simuliert Atomangriff auf Europa im TV

Eine Grafik zeigte, wie russische Raketen, die mit Atomsprengk√∂pfen besetzt sind, in k√ľrzester Zeit Berlin erreichen k√∂nnen. "Sie m√ľssen sich dieses Bild anschauen. Z√§hlt die Sekunden! K√∂nnen sie das?", sagte ein Gast in dem Video und meinte in Richtung Westen: "Sie verstehen es anders nicht!"

Rakete kann wohl weltweit Ziele anvisieren

Russland hatte zuletzt inmitten des Ukraine-Krieges eine neue Interkontinentalrakete, der die Nato den Codenamen "SS-X-30 Satan 2" angedeihen lie√ü, getestet. Diese weltweit gr√∂√üte Interkontinentalrakete k√∂nnte "man im Grund zum Mond schicken", sagte der deutsche Physiker Moritz K√ľtt zum Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Rakete kann zudem auch Hyperschallwaffen tragen, die sich durch Geschwindigkeit und Man√∂vrierf√§higkeit auszeichnen. Sie zwinge jene zum Nachdenken, "die im Feuereifer einer abgebr√ľhten, aggressiven Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen", sagte Russlands Pr√§sident Wladimir Putin. Mit der Rakete kann er mutma√ülich weltweit Ziele anvisieren.

Neues aus dem Irrenhaus

Zudem schilderte Julia Davis, Kolumnistin des Nachrichtenportals Daily Beast, auf Twitter, eine "weitere Meldung aus dem Irrenhaus des russischen Staatsfernsehens": Ein Militärexperte habe behauptet, Deutschland sei bereit, 88 Panzer an die Ukraine zu liefern.