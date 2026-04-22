Das US-Verteidigungsministerium schafft die verpflichtende Grippeschutzimpfung für Soldaten ab und beruft sich dabei u. a. auf religiöse Gründe. "Dein Körper, dein Glaube und deine Überzeugungen sind nicht verhandelbar", erklärte Pentagon-Chef Peter Hegseth am Dienstag (Ortszeit) in einem Video an die Soldaten. Die Grippeschutzimpfung für sie sei deshalb künftig optional. Damit wird eine nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte, jahrzehntelang aufrechterhaltene Praxis gekippt.

"Fahrlässig": Große Kritik an Hegseths Entscheidung

"Unsere neue Linie ist einfach: Wenn Du - als amerikanischer Krieger, dem die Verteidigung dieses Landes anvertraut wurde - glaubst, dass die Grippe-Impfung in deinem Interesse ist, kannst du sie bekommen; solltest du auch. Aber wir werden dich nicht zwingen", sagt Hegseth in dem Video. Während der Corona-Pandemie habe die Vorgängerregierung "Männer und Frauen in Uniform gezwungen, sich zwischen ihren Überzeugungen und ihrem Land zu entscheiden, auch wenn diese Entscheidungen keine Bedrohung für unsere militärische Einsatzbereitschaft hatten". Diese "Ära des Verrats" sei nun vorbei.