"Ära des Verrats" ist vorbei: USA schafft Pflichtimpfung für Soldaten ab
Das US-Verteidigungsministerium schafft die verpflichtende Grippeschutzimpfung für Soldaten ab und beruft sich dabei u. a. auf religiöse Gründe. "Dein Körper, dein Glaube und deine Überzeugungen sind nicht verhandelbar", erklärte Pentagon-Chef Peter Hegseth am Dienstag (Ortszeit) in einem Video an die Soldaten. Die Grippeschutzimpfung für sie sei deshalb künftig optional. Damit wird eine nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte, jahrzehntelang aufrechterhaltene Praxis gekippt.
"Fahrlässig": Große Kritik an Hegseths Entscheidung
"Unsere neue Linie ist einfach: Wenn Du - als amerikanischer Krieger, dem die Verteidigung dieses Landes anvertraut wurde - glaubst, dass die Grippe-Impfung in deinem Interesse ist, kannst du sie bekommen; solltest du auch. Aber wir werden dich nicht zwingen", sagt Hegseth in dem Video. Während der Corona-Pandemie habe die Vorgängerregierung "Männer und Frauen in Uniform gezwungen, sich zwischen ihren Überzeugungen und ihrem Land zu entscheiden, auch wenn diese Entscheidungen keine Bedrohung für unsere militärische Einsatzbereitschaft hatten". Diese "Ära des Verrats" sei nun vorbei.
Kritiker halten den Kurswechsel des Ministers, der vielen als religiöser Eiferer gilt, für einen schweren Fehler. "Hegseths Entscheidung ist fahrlässig und setzt unsere militärische Einsatzbereitschaft aufs Spiel", warnte der demokratische Abgeordnete Jason Crow, der einst im Irak und in Afghanistan kämpfte.
Keine Grippeimpfung für US-Soldaten: "Gesunde Einsatzkräfte kampfunfähig"
Der Army-Veteran Richard Ricciardi, der heute als Uni-Professor Gesundheitskurse gibt, sagte dem US-Sender CNN: "Im Militär sind Impfungen kein politisches Theater, sondern dienen dem Schutz der Truppe. Soldaten leben und arbeiten eng beieinander, da können sich Grippeviren rasant ausbreiten und ansonsten gesunde Einsatzkräfte kampfunfähig machen."
US-Regierung hat Fakten zum Thema Impfungen in Abrede gestellt
Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump hat die US-Regierung mehrfach wissenschaftlich anerkannte Fakten zum Thema Impfungen in Abrede gestellt. Besonders Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zieht die Sinnhaftigkeit von Impfungen in Zweifel. Er stellte einen - von Forschern widerlegten - Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus her und riet lange von Spritzen gegen Masern ab.
Als die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten schnellte, bezeichnete er Impfungen dann doch als effektivstes Mittel zur Eindämmung der Epidemie.
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