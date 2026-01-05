Steigende Impfskepsis: USA senken Zahl der empfohlenen Impfungen für Kinder

In einer drastischen Kehrtwende hat die US-Regierung von Präsident Donald Trump den staatlichen Impfplan für Kinder überarbeitet. Wie das US-Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, soll die Zahl der für alle Kinder empfohlenen Impfungen künftig gesenkt werden. Demnach wurde die bisher empfohlene Impfung gegen sechs Krankheiten, darunter Rotaviren und Influenza, aus dem Impfplan gestrichen. Ähnliche Entscheidungen waren zuvor von vielen Experten kritisiert worden.

Die Reform steht im massiven Widerspruch zu den seit Jahren bewährten und wissenschaftlich fundierten Empfehlungen zur Senkung von Krankheiten durch Routine-Impfungen. Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hatte die Impfkommission mit der Überprüfung der mehr als 30 Jahre alten Regeln beauftragt. Der Neffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy gilt als ausgewiesener Impfskeptiker, er brachte Immunisierungen etwa mit Autismus bei Kindern in Zusammenhang. Dies ist jedoch nicht wissenschaftlich erwiesen.