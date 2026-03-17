"Verstoß gegen Wissenschaft": US-Richter stoppt Trumps Impf-Kurswechsel

Ein US-Richter hat den Kurswechsel in der Impfpolitik unter Präsident Donald Trump vorerst gestoppt. Bundesrichter Brian Murphy urteilte am Montag, die von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. herbeigeführten Änderungen seien "willkürlich" und verstießen gegen wissenschaftliche Methoden und eingespielte Verfahren. Konkret beanstandete der Richter den reduzierten Impfplan für Kinder sowie die eingeschränkten Empfehlungen für Corona-Immunisierungen. Die Trump-Regierung habe das traditionelle Verfahren für Impf-Empfehlungen "missachtet und damit die Redlichkeit ihres Handelns untergraben", erklärte Richter Murphy, der von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt worden war. Er gab damit Klagen von Ärzteverbänden statt.

Kinderärzte: Entscheidung "historisch und willkommen" Der Verband der Kinderärzte nannte die Entscheidung "historisch und willkommen". Die Änderungen durch den von Kennedy neu berufenen Impfausschuss hätten "Chaos und Verwirrung für Eltern und Kinderärzte im ganzen Land gestiftet", erklärte der Verband. Der teils mit Impfskeptikern besetzte Ausschuss hatte unter anderem empfohlen, Immunisierungen gegen Rotaviren, Influenza und Hepatitis B. aus dem Impfplan für Kinder zu streichen.