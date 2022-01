Impfpflicht in Deutschland wohl nicht vor Mai

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird sein Versprechen, bis März die Impfpflicht einzuführen, wohl nicht halten können. Wie der "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe) aus Koalitionskreisen erfuhr, kann die Impfpflicht vor Anfang Mai ohne Sondersitzungen im Parlament kaum in Kraft treten. Justizminister Marco Buschmann forderte in der "Bild am Sonntag" eine rasche Parlamentsentscheidung. Laut einer Umfrage der Zeitung unterstützen 61 Prozent der Deutschen die Impfpflicht.

Scholz hatte Ende November im ZDF wörtlich gesagt, eine allgemeine Impfpflicht solle spätestens ab "Anfang März" für alle in Deutschland gelten. Wegen komplizierten juristischen Fragen und der nötigen Zustimmung von Bundestag und Bundesrat ist dieser Termin aber nicht zu halten. Für Ende Jänner ist eine Orientierungsdebatte im Bundestag vorgesehen. Weil es im Februar wegen des Karnevals nur eine Sitzungswoche gibt, kann dann frühestens in der Woche ab 14. März eine Entscheidung fallen. Der Bundesrat, der ebenfalls zustimmen muss, tagt erst am 8. April, berichtet die Zeitung.

Zentrales Impfregister muss erst aufgebaut werden

Wenn zudem für die Durchsetzung der Pflicht ein zentrales Impfregister mit Daten zu allen Geimpften aufgebaut werden soll, könnte die Impfpflicht auch erst im Juni in Kraft treten, wie der "Tagesspiegel" weiter ausführte.

Der für das Impfpflicht-Projekt in der SPD-Fraktion zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese sagte der Zeitung: "Die Beratungen im Bundestag sollten wir im 1. Quartal zum Abschluss bringen" - das erste Quartal endet Ende März. Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Wiese sagte, dass die Impfpflicht ohnehin nicht kurzfristig wirke, sondern "perspektivisch eine Vorsorge für den kommenden Herbst und Winter" sei.