Immer mehr Mordanschläge auf Journalisten

Das Berufsrisiko ist für Journalisten in den vergangenen Jahren gewachsen. Der Anschlag auf Pieter R. de Vries, der bei der Tat lebensgefährlich verletzt wurde, reiht sich ein in eine traurige Liste von Anschlägen gegen Reporter.

Jamal Khashoggi: Der saudi-arabische Journalist und Regierungskritiker fällt im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul einem Mord zum Opfer. Seine Leiche wird nie gefunden. Ein Spezialkommando aus Riad soll ihn getötet haben. Die Führung des islamisch-konservativen Königreichs ist daraufhin scharfer Kritik ausgesetzt. Die Regierung in Riad räumt den Mord erst auf internationalen Druck hin ein. Khashoggi hat vor seinem Tod im US-Exil gelebt und dort Kolumnen für die "Washington Post" verfasst. In Istanbul läuft noch immer ein Prozess, bei dem in Abwesenheit gegen 26 saudische Staatsbürger in dem Mordfall verhandelt wird.