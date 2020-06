Imam kümmert sich um Rückkehrer

Türkei

Keine Familie oder Streit in der Familie, das sei fast immer ein Thema: "Die Burschen bekommen keine Zuneigung, nicht die Anerkennung, die sie vom Vater erhoffen. Die suchen und finden sie bei Extremisten." Dazu kommt die Suche nach Identität. "Sie wissen nicht, wer sie sind, wohin sie gehören. Der Bursche ist zum Beispiel in der,der Österreicher‘, inÖsterreich aber ,der Türke‘. Dann liest er in Zeitungen, wie bösesind, alleIslamisten. Und hört populistische Slogans wie ,Daham statt‘ oder dersei kein Teil– was glauben Sie, was das bei Muslimen auslöst?" Wenn sie in ihrem Umfeld keine ,waschechten Österreicher‘ haben, können sie das nicht einschätzen. Sie wissen nicht, dass es auch andere gibt, die ihnen nicht feindlich gegenüberstehen", sagt. Die Schuld werde dann "den Österreichern, den Europäern, dem Westen, den Christen und Juden in die Schuhe geschoben". Zu allem Überdruss haben diese gefährdetenkeine Ahnung vom Koran. "So sind sie leichte Beute für Fanatiker, Propaganda und Gehirnwäsche."

Einen dieser Männer, die für den IS in den Kampf gezogen sind, trifft Demir regelmäßig im Gefängnis. "Für den IS ist er ein Verräter. Er weint oft, weil viele unschuldige Menschen ermordet werden. Er bereut aus tiefstem Herzen", ist sich der Seelsorger sicher. "Er wird nie wieder kämpfen, auch nicht bei uns."