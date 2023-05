Im Sudan Gefechte trotz verlängerter Feuerpause

Seit der Eskalation des seit langem schwelenden Machtkampfs am 15. April wurden Hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt. Zehntausende Menschen flüchteten in Nachbarstaaten. International wachsen Befürchtungen, dass der Sudan in einen Bürgerkrieg versinken und die ganze Region destabilisieren könnte.

Das Welternährungsprogramm will seine Nothilfeprogramme im Sudan unterdessen wieder aufnehmen, wie WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain am Montag über Twitter ankündigte. "WFP nimmt seine Programme rasch wieder auf, um die lebensrettende Hilfe zu leisten, die viele Menschen jetzt so dringend benötigen", schrieb McCain. Kurz nach Ausbruch der Gewalt vor rund zwei Wochen hatte das WFP seine Arbeit eingestellt, nachdem mehrere Mitarbeiter durch die Kämpfe ums Leben gekommen waren. Durch die Krise müssten Millionen Sudanesen hungern, so McCain.