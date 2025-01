„Ich würde Rosenkranz auch nicht einladen“

Dina Porat

war zehn Jahre lang die Chefhistorikerin in Yad Vashem – der staatlichen israelischen Gedenkstätte des Holocaust in Jerusalem. Als Tochter sowjetischer Emigranten wurde sie 1943 in Argentinien geboren, siedelte aber bald nach der Gründung des Staates Israel nach Tel Aviv. Die renommierte Historikerin hat zahlreiche Bücher verfasst und auch in Harvard unterrichtet

50 junge Juden

sind die Protagonisten in Dina Porats jüngstem Sachbuch: „Die Rache ist mein“. Diese hatten als Untergrundkämpfer in Osteuropa die Shoah überlebt und nach dem Krieg beschlossen, sechs Millionen Deutsche zu töten – was wie natürlich nicht ausführten

Gedenken

In Wien nahm Dina Porat anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz an einem Holocaust-Gedenken in der UNO-City teil