Wirbel vor Olympia: ICE-Beamte werden nach Italien reisen

Mitarbeiter der wegen ihres brutalen Vorgehens und zwei Tötungsfällen umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE werden nach Italien entsandt, um dort Sicherheitsleute des US-Außenministeriums während der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina im Februar zu unterstützen. Die ICE-Agenten werden mit anderen US-Sicherheitsbehörden in Italien tätig sein, bestätigte ein Behördensprecher. Sie sollen auch mit italienischen Behörden zusammenarbeiten. All das sorgt für Aufregung.

Den offiziellen Angaben zufolge sollen die ICE-Beamten den diplomatischen Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums sowie das Gastgeberland der Olympischen Winterspiele Italien dabei unterstützen, Risiken im Zusammenhang mit transnationalen kriminellen Organisationen zu bewerten und zu mindern. "Natürlich führt ICE keine Einwanderungsoperationen im Ausland durch. Alle Sicherheitsoperationen bleiben unter der Autorität Italiens", wurde betont.

Mailänder Bürgermeister: "Miliz, die tötet"

Die offizielle Bestätigung, dass ICE-Beamte in Italien eintreffen werden, löste heftige Reaktionen seitens der italienischen Oppositionsparteien aus. Mailands sozialdemokratischer Bürgermeister Giuseppe Sala bezeichnete ICE als "Miliz, die tötet". "Es handelt sich hier um eine Miliz, die in die Häuser der Menschen eindringt. Es ist klar, dass sie in Mailand nicht willkommen ist", meinte Sala. "Ich frage mich: Können wir einmal zu US-Präsidenten Donald Trump Nein sagen? Die ICE-Agenten sollten nicht nach Italien kommen, weil sie nicht mit der demokratischen Art und Weise übereinstimmen, wie wir Sicherheit gewährleisten", erklärte der Bürgermeister der Olympia-Gastgeber-Stadt.