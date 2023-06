Fünf Millionen Geflohene, vernetzt in einer App

Die ukrainische Friseurin

In der App finden sich nicht nur Veranstaltungen von und für Ukrainer in der Nähe, sondern auch Informationen über medizinische Versorgung und Behördenansprechpartner in dem Land, in dem man sich aufhält – in 31 europäischen Staaten funktioniert das bereits. Zudem kann jeder, der selbstständig ist, sein Unternehmen listen lassen. „Damit kann man etwa nach einer ukrainischen Friseurin in der näheren Umgebung suchen. So unterstützt man ihr neues Geschäft im Ausland und kann sich sicher sein, dass man trotz schlechter Deutschkenntnisse auch die richtige Frisur bekommt“, sagt Tokar lachend. Auch viele ukrainische Psychologen bieten via „I am Ukrainian“ ihre Dienste an, oft kostenreduziert und online. „Das hilft den vielen Traumatisierten, die sich noch nicht gut verständigen können.“