Hunderte Migranten auf Balkanroute: Ungarn schließt Grenze nach Serbien

Ungarn hat am Donnerstag seine Grenze zu Serbien geschlossen, nachdem hunderte Migranten eingetroffen waren. Laut Medienberichten warten rund 500 Menschen am Grenztor Kelebia-Tompa, bis ungarische Behörden wieder die Grenze öffnen. Laut Insidern haben sie Rechtsberater und Fachleute für Öffentlichkeitsarbeit an ihrer Seite. Ungarn rechne offenbar auch mit Ausschreitungen.

Die Polizei im Bezirk Bacs-Kiskun teilte mit, dass die Grenze wegen der großen Anzahl an Migranten geschlossen worden sei.