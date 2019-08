Hongkong "wird schwere Wunden davontragen"

Nicht nur auf dem Flughafen tragen seither viele Regierungskritiker Augenbinden. Auch in Spitälern ließen sich Ärzte und Pflegepersonal mit Augenbinden fotografieren. Sie nehmen damit das Risiko in Kauf, gefeuert zu werden. Denn ihre Identität lässt sich wohl leicht herausfinden.

Regierungschefin Lam bedauerte auf Nachfrage von Journalisten das Schicksal der erblindeten Frau, ihr täten alle Verletzten leid. Kritik an der Polizei, die „schwierige Entscheidungen“ treffen müsse, übte sie nicht. Wenige Stunden später kam es zu heftigen Zusammenstößen am Flughafen. Dutzende Beamte mit Schlagstöcken, Helmen und Schilden drangen am Abend in den von Aktivisten besetzten Airport ein. Demonstranten begannen, gegen die Polizei weitere Barrikaden an einer Eingangsrampe zu errichten. Kurz darauf zogen sich die Polizisten zunächst wieder zurück.

Zusammenstöße am Flughafen

Wie die Hongkonger Zeitung „ South China Morning Post“ berichtete, griffen die Beamten ein, um einem Mann zu helfen, der über Stunden von Demonstranten festgehalten und beschuldigt worden sei, ein Agent vom chinesischen Festland zu sein. Sanitäter brachten den Mann schließlich aus dem Flughafen. Vor dem Gebäude wurden demnach Polizeifahrzeuge angegriffen und Fenster eingeschlagen.