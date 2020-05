Homosexualität im Unterricht: 100.000 Protest-Stimmen

Das Thema Homosexualität aufwerten – das war der Plan des roten Kultusministers von Baden-Württemberg für das kommende Schuljahr. Ein gut gemeinter Ansatz, der Toleranz lehren soll, könnte man meinen. Herausgekommen ist dabei aber so ziemlich das Gegenteil des Gewünschten. An dem Vorstoß des deutschen Politikers hat sich nämlich eine Debatte entzündet, die vor Ideologiefragen nur so strotzt.

So hat ein Realschullehrer aus dem Schwarzwald kurz nach Bekanntwerden der Pläne eine Online-Petition ins Leben gerufen. Darin sagt der Pädagoge, dass der neue Bildungsplan schlicht "auf eine pädagogische, moralische und ideologische Umerziehung an den allgemeinbildenden Schulen" abziele.