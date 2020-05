Deutschland: "Zeit für die Ehe für alle ist gekommen"

Am Freitag hat der Bundesrat, die Kammer der 16 deutschen Länder, ein starkes Signal Richtung Bundesregierung gesendet. Die dortige rot-rot-grünen Mehrheit verabschiedete eine Resolution, die den Bundestag und somit auch Kanzlerin Merkel zum Handeln in Sachen Homo-Ehe auffordert – man will die komplette Gleichstellung, also auch das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. „Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ( SPD) geradezu pathetisch. Skandierende Demonstranten vor dem Gebäude unterstützen sie dabei.

Die SPD vertritt hier eine ganz andere Linien als ihr Koalitionspartner auf Bundesebene. Aber selbst in der konservativen CDU/CSU-Fraktion schwindet nun der Widerstand langsam. Derzeit wird sogar überlegt, eine mögliche Abstimmung im Bundestag über die Frage der Homo-Ehe freizugeben. Dies böte jenen CDUlern, die in der Frage von der Parteilinie abweichen, die Möglichkeit, den Antrag mit Rot-rot-grün durchzubringen. CDU-Mandatar Stefan Kaufmann, selbst der selbst offen schwul lebt und in der Partei für seine Anliegen kämpft, hält ein Ja von manchen in der CDU durchaus für denkbar: Gar nicht so wenige seiner Kollegen würden für den Antrag stimmen, meint er.