Höcke sagt Wahlkampfauftritte aus "gesundheitlichen Gründen" ab

Landtagswahlen am Sonntag

In Thüringen wird wie in Sachsen am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in beiden Ländern mit rund 30 Prozent auf dem ersten Platz vor der CDU, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linkspartei. Grüne und FDP könnten in beiden Landtagen den Wiedereinzug verpassen.

Höcke ist seit 2013 Sprecher des AfD-Landesverbands und seit 2014 auch Fraktionschef im Landtag. Der Verfassungsschutz bezeichnet Höcke als Rechtsextremisten. Die Thüringer AfD wurde im Jahr 2021 vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und wird beobachtet. Schlagzeilen machte Höcke zuletzt mit zwei Prozessen vor dem Landgericht Halle, in denen der 52-Jährige wegen Verwendens von NS-Vokabular jeweils zu Geldstrafen verurteilt wurde. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.