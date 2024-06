Historisches Hoch: Weltweit rund 120 Millionen Menschen auf der Flucht

Vor allem der verheerende Konflikt im Sudan treibe die Zahlen in die Höhe, wurde im jährliche UNHCR-Bericht zu Flucht und Vertreibung vermerkt. Seit April 2023 wurden mehr als 7,1 Millionen Menschen innerhalb ihres Landes vertrieben, weitere 1,9 Millionen flohen über die Grenzen des Sudan. Insgesamt waren laut den Angaben mit Ende 2023 10,8 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen auf der Flucht. In der Demokratischen Republik Kongo und in Myanmar wurden im vergangenen Jahr Millionen von Menschen durch heftige Kämpfe innerhalb des Landes vertrieben.

Die Zahl der Flüchtlinge und anderer Personen, die internationalen Schutzes bedürfen, stieg dem Report zufolge auf 43,4 Millionen (Flüchtlinge unter dem Mandat von UNHCR und UNRWA). Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge lebt in Nachbarländern und rund 75 Prozent halten sich in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf, also in Ländern die zusammen weniger als 20 Prozent des Welteinkommens erwirtschaften.

Im aktuellen Bericht finden sich auch neue Analysen zur Klimakrise und ihren unverhältnismäßig großen Auswirkungen auf Vertriebene.

Einige positive Entwicklungen gab es laut "Global Trends Report" im Jahr 2023 bei Rückkehr und Resettlement: Weltweit konnten im vergangenen Jahr mehr als fünf Millionen Binnenvertriebene und eine Million Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. Von Resettlement, der dauerhaften Neuansiedlung von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, konnten 2023 ebenfalls mehr Menschen profitieren, insgesamt waren es beinahe 160.000.