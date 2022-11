Historische Feier: So heiratete Joe Bidens Enkelin im Weißen Haus

Hochzeitsfeier statt Staatsempfang: US-Präsident Joe Biden hat am Samstag Hochzeitsgäste für die Vermählung seiner Enkelin im Weißen Haus in Washington begrüßt. Die 28-jährige Anwältin Naomi Biden, Tochter von Präsidentensohn Hunter Biden, heiratete den 25-jährigen Anwalt Peter Neal in einer für die Öffentlichkeit unzugänglichen Zeremonie im Amtssitz des US-Präsidenten. Es ist nicht die erste Hochzeit im Weißen Haus - und dennoch eine historische.

Denn während laut Geschichtsverein des Weißen Hauses bereits 18 Hochzeiten dort stattfanden, etwa die der Tochter von US-Präsident Richard Nixon und die von Obama-Fotograf Pete Souza, ist es das erste Mal, dass die Enkelin eines Präsidenten im Weißen Haus heiratet. Zuvor waren es meist Töchter - wie etwa Tricia Nixon 1971 - oder andere Familienangehörige wie der Bruder von First Lady Hillary Clinton 1994. Die Hochzeit von Grover Cleveland 1886 bleibt bisher die einzige eines Präsidenten im Weißen Haus.

Sonne auf der Südwiese

Laut offiziellen Aufzeichnungen war es außerdem die erste Vermählung, die auf der offenen Südwiese, wo sonst der "Marine-One“-Hubschrauber der Präsidenten landet, stattfand. Zuletzt heiratete im Amtssitz im Oktober 1993 der damalige offizielle Fotograf des Weißen Hauses, Pete Souza. Er hatte dafür - wie auch andere vor ihm - den geschützteren Rosengarten gewählt.