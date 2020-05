Furcht vor eingeschleusten IS-Kommandos

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) will nach Informationen der US-Geheimdienste angeblich als Syrien-Flüchtlinge getarnte Terrorkommandos in europäische Länder einschleusen. US-Agenten hätten Gespräche abgehört, wonach sich vierköpfige IS-Kommandos mit falschen Pässen über die Türkei und den Westbalkan auf den Weg nach Westeuropa machen sollen. Und das auf dem Landweg, da auf Flughäfen vergleichsweise strenger kontrolliert werde, berichtete Bild am Sonntag.

„Ja, das ist eine Information, die unseren Behörden bekannt ist“, sagt Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums, auf Anfrage des KURIER. Aber das dürfe nichts an der grundsätzlichen Hilfsbereitschaft ändern. Denn: „Millionen Syrer sind auf der Flucht. Und von den einigen Tausend, die zu uns nach Österreich kommen, können wir davon ausgehen, dass es verzweifelte Menschen sind, die dringend Hilfe und Schutz brauchen.“ In den ersten neun Monaten stellten 4700 Syrer einen Asylantrag in Österreich, weitere 500 von den 1500 von Hilfsorganisationen vorgeschlagenen Flüchtlingen durften bisher ins Land.