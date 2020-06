Hillarys Buch: Fingerzeig auf Kandidatur?

Eines der schlagendsten Argumente für eine Kandidatur 2016 ist freilich das Geld: Und die demokratischen Druckmaschinen in Form der Super-PACS arbeiten inzwischen schon seit Jahren daran, die Mittel für eine bombastische Kampagne zusammenzutragen. So sehr, dass schon Sorgen laut werden, die Demokraten könnten all ihre Ressourcen für einen fiktiven Hillary-Wahlkampf herausschleudern, anstatt sich auf die Senatswahl im Herbst vorzubereiten.

Die Aktionskomitees von Unterstützern sammeln aber jetzt schon die Gelder für die Wahl in zwei Jahren. Da gibt es etwa schon das Super-PAC Ready for Hillary, das bisher knapp sechs Millionen Dollar anhäufte. Auch das frühere Obama-Komitee Priorities USA und damit auch der kampferprobte Kampagnenmanager Jim Messina unterstützen nun Clinton. Zudem gibt es HillaryPAC, Hillary For The Win, Time for Hillary, und und und. Die Website Correct The Record 2016 soll etwa auch politische Attacken und Falschmeldungen über Clinton korrigieren - die manchmal derb frauenfeindlichen Angriffe der Republikaner wurden ja schon in Clintons Zeit als First Lady in trauriger Weise legendär. Und sie brachten sich auch jetzt schon in Stellung: Zuletzt ätzte Karl Rove: "Ich habe nicht gesagt, dass sie einen Gehirnschaden hat" - in Anspielung auf ein Blutgerinnsel, das sich Clinton 2012 bei ein Sturz zugezogen hat. Auch ihr Alter wird wohl bei einem möglichen Wahlkampf eine große Angriffsfläche bieten. Clinton würde als Präsidentin 69 Jahre alt sein - gleich alt wie Ronald Reagan bei dessen Einzug ins Weiße Haus.

Fazit: Anspielungen, mediale Aufmerksamkeit, Unterstützung und Geld - alles da. Was jetzt also noch fehlt, ist nur noch Clintons tatsächliche Zusage, in den Ring zu steigen. Doch diese ziert sich noch. Wie auch immer das Urteil schließlich ausfällt, es wird nicht vor Ende des Jahres entschieden, sagte Clinton neulich in einem Interview dem Sender ABC. Also heißt es erst einmal: weiter warten.

Porträt: Hillary im Wandel der Zeit