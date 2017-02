Hillary Clinton arbeitet an einem Buch über ihre gescheiterte Präsidentschaftskandidatur 2016. Das hat der US-Verlag Simon & Schuster am Mittwoch bekanntgegeben. Neben ihren Erfahrungen während des vergangenen Wahlkampfes sollen auch ihre Gedanken für die politische Zukunft eine Rolle spielen. Das Buch der früheren US-Außenministerin und First Lady soll noch 2017 veröffentlicht werden.